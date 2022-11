Ex-ÖVP-Stadtchef Nagl kritisiert "Intensivnörgler" der sozialen Medien scharf

"Interessant, wie das Leben so spielt", sinniert Elke Kahr: "Vor 14 Monaten hätte ich mir diesen Rollenwechsel nicht vorstellen können." Ihr Vorgänger im Bürgermeisteramt wohl auch nicht, doch Siegfried Nagl hat sich wie seine Nachfolgerin in die neue Rolle gefunden: "Als Bürgermeister habe ich gelernt, zuzuhören und, wo nötig, nicht zurückzuweichen. In der Niederlage durfte ich lernen, mich neu zu erfinden und nicht zu hadern."

Seit ein paar Monaten ist Nagl Energie-Sonderberater der Wirtschaftskammer Österreich. Zuvor war er 18 Jahre und fünf Monate lang Stadtchef von Graz und somit der längstdienende in diesem Amt. Davor fungierte er fünf Jahre lang als Finanzstadtrat, fünfmal trat er für die ÖVP als Spitzenkandidat an. Bei den Kommunalwahlen 2021 verlor seine Partei jedoch massiv, die KPÖ wurde stimmenstärkste Fraktion. Deren Obfrau Elke Kahr wurde am 17. November 2021 zum ersten weiblichen Stadtoberhaupt überhaupt gekürt.