Grazer Ex-Stadtchef wird Energie-Berater der Wirtschaftskammer

Vor beinahe exakt einem Jahr trat Siegfried Nagl als ÖVP-Stadtchef und Bürgermeister in Graz zurück, bei den Gemeinderatswahlen vom 26. September 2021 rutschte seine Partei hinter die KPÖ zurück. Nun hat der ehemalige Kommunalpolitiker einen neuen Job: Er wird Energie-Sonderbeauftragter der Wirtschaftskammer Österreichs. Das gab die Interessensvertretung am Mittwoch bekannt.

Somit wird der Grazer nicht nur öfters nach Wien pendeln, sondern kehrt auch quasi zu seinen politischen Wurzeln zurück: Nagl kommt aus dem Wirtschaftsbund und stieg in den 1990-er Jahren über die "Innenstadt-Initiative" - einer Vereiningung von Unternehmern - in die Grazer Politik ein. Bis zu seinem Rücktritt war er der Bürgermeister mit der längsten Amtszeit überhaupt, er wurde 2003 erstmals Stadtchef.

Beginn am 1. Oktober

Nagl tritt seinen Job mit 1. Oktober an, wie die Wirtschaftskammer wissen ließ: Nagl werde mit der "Koordinierung eines umfassenden Energiemasterplans für Österreichs Wirtschaft beauftragt". Dabei soll er "realistische Szenarien in Bezug auf die Bedarfsentwicklung, auf die technische Eignung, die Verfügbarkeit, die Kosten- und Preisentwicklung erarbeiten". Ziel sei die Entwicklung eines konkreten Umsetzungsplans in Bezug auf die Energiewirtschaft.