Zweitwohnsitze: Strenge Regeln gegen kalte Betten

Neben mehr als 16.000 bereits legal existierenden Freizeitwohnsitzen in ganz Tirol gibt es noch geschätzte 10.000 illegale. Um diese aufzudecken, wollen Land und Gemeinden nun ein eigenes Kontrollorgan installieren. In Salzburg denkt die Regierung an eine Leerstands- sowie Zweitwohnsitzabgabe wie in Kärnten und Vorarlberg. Ende 2019 lief die Frist ab, Zweitwohnsitze zu melden: Andernfalls drohten Strafen von bis zu 25.000 Euro oder gar die Versteigerung des Objekts. Gemeldet wurden 3.000 allerdings wurden zuvor bis zu 60.000 Zweitwohnsitze vermutet.