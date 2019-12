„So leicht wird das nicht werden“: Kritik an Leerstandsabgabe

Andreas Gresselbauer bremst die politische Euphorie. Er ist Immobilienmakler in Salzburg und Vizepräsident des Immobilienrings Österreich, dem größten Maklernetzwerk des Landes. „Das ist ein parteipolitischer Vorstoß nach außen, ein Schnellschuss“, sagt er zum KURIER. Er zweifelt an Umsetzbarkeit und Wirkung der Maßnahme. „So leicht wird das nicht werden, die Wohnungen werden nicht alle auf den Markt kommen.“

Gresselbauer bezweifelt auch die von Haslauer genannten Zahlen: „Ich glaube nicht an 10.000 leer stehende Wohnungen. Ich wüsste nicht, wo diese Wohnungen sein sollen“, sagt er. Die ÖVP will eine Abgabe in der Höhe von 30 bis 40 Euro monatlich in den nächsten Monaten prüfen. Selbst wenn sie tatsächlich kommen sollte, glaubt Gresselbauer an keine großen Effekte.