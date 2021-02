Zwei weitere Fälle der britischen Corona-Mutation in Kärnten entdeckt

In Kärnten sind am Sonntag zwei weitere B.1.1.7-Mutationsfälle bestätigt worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, wurde ein Fall im Bezirk Wolfsberg und einer im Bezirk St. Veit an der Glan gemeldet. Drei Kontaktpersonen wurden abgesondert, die ersten Testergebnisse waren negativ. Das Ergebnis von weiteren acht B.1.1.7-Verdachtsfällen war vorerst noch ausständig. Bisher wurde drei Fälle der britischen Mutation in Kärnten bestätigt.

Laut Informationen des Landes Kärnten war der positiv getestete Wolfsberger Kontaktperson eines Falls in einem anderen Bezirk. Der Kontakt erfolgte durch die berufliche Tätigkeit. Der St. Veiter hat die Mutation nach ersten Informationen wegen seiner beruflichen Tätigkeit aus Deutschland eingeschleppt.