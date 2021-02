Kommen Lockerungen? Was heute passieren wird

Zu der Entscheidung durch das nationale Impfgremium am Sonntag hat sich die Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt im Ö1-Morgenjournal geäußert. Sie ist Leiterin des Nationalen Impfgremiums. Was war ausschlaggebend für die Empfehlung? "Wir haben uns die Datenlage ganz genau angeschaut," so Wiedermann-Schmidt. In allen Altersgruppen seien sehr gute Daten vorgelegen. Aufgrund der kleinen Gruppengröße in der Altersgruppe der 65-Jährigen, kam es aber zu der Empfehlung den Impfstoff noch – also bis mehr Daten vorliegen - der jüngeren Altersgruppe zu verabreichen.

Wie wirkt sich die Entscheidung auf den Impfplan aus? "Derzeit eigentlich nicht wesentlich," sagt die Leiterin des Impfgremiums. Die Empfehlung gelte auch erst mal nur für das erste Quartal. Die ältere Population sollte demnach mit dem bisherigen Messenger-Impfstoff geimpft werden. Astra Zeneca komme dann auch in der ersten Phase z.B. beim medizinischen Personal und bei jüngeren Gruppen zum Zug. Außerdem könne der Impfstoff auch im niedergelassenen Bereich zur Anwendung kommen. "Für den Ablauf wird die Zulassung eigentlich eine Erleichterung sein," so die Vakzinologin.