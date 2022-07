Zwei Männer bei Grillerei in Tirol schwer verletzt

Auf der Terrasse eines Wohnhauses in Kössen (Bezirk Kössen) ist es Mittwochabend nach einem Grillabend im Bereich eines Elektro-/Gasgrillers aus bisher noch ungeklärter Ursache zu einer heftigen Explosion gekommen. Dabei wurden laut Polizei ein 40- und ein 43-jähriger Österreicher schwer verletzt. Ein Zeuge hatte die Explosion bemerkt und die Rettung verständigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren im Gange.

Der 40-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Der 43-Jährige wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert.