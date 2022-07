Zwei Fußgänger bei Unfällen in Steiermark lebensgefährlich verletzt

Eine 62-jährige Grazerin und ein Deutscher (20) sind am Donnerstag bzw. Freitagfrüh bei Verkehrsunfällen in der Steiermark lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte im Stadtbezirk Gries eine Kreuzung queren, als sie von einem Lkw erfasst wurde. Im obersteirischen Haus/Ennstal war der Deutsche auf der Ennstalbundesstraße unterwegs, dabei wurde er von einem Pkw gerammt. Die Grazerin wurde ins UKH gebracht, der Deutsche ins LKH Graz geflogen.

Die Grazerin wollte am Donnerstag gegen 7.20 Uhr im Kreuzungsbereich Kärntner Straße - Wetzelsdorfer Straße einen Geh- und Radweg überqueren. Zugleich bog dort ein 47-jähriger Tscheche mit seinem Lkw von der Wetzelsdorfer in Richtung Kärntner Straße ein. Die Frau wurde niedergestoßen, im UKH musste sie notoperiert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren am Freitag noch am Laufen.

Pkw prallte von hinten gegen Fußgänger

In Haus im Ennstal (Bezirk Liezen) war gegen 2.30 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen gemeinsam mit zwei Freunden in Oberhaus auf der Ennstalbundesstraße (B320) von Schladming nach Gröbming unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache prallte der Lenker mit seinem Auto von hinten gegen den Fußgänger.

Ein Notarzt und das Rote Kreuz führten die Erstversorgung des lebensgefährlich Verletzten durch. Der Mann wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz geflogen. Der Pkw-Lenker sowie die beiden Insassen blieben unverletzt. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.