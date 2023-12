Lost & Found: Ohne Körperprothese aus dem Zug gestiegen

Bei manchen Dingen fragt man sich, wie sie überhaupt vergessen werden können. Wie konnte etwa ein Passagier aus einem Zug der ÖBB steigen und seine Körperprothese liegen lassen? Dieses Fundstück ist nur eines von etlichen kuriosen Gegenständen, die 2023 bei einer Fahrt mit den ÖBB verloren gegangen sind.

So wurden in diesem Jahr etwa 45 Gehhilfen (Krücken, Rollatoren, Stöcke etc.) gefunden, oder etwa auch 7 Hörgerate, 3 Zahnspangen, 4 Gebisse bzw. Zahnprothesen in Zügen zurückgelassen, berichten die ÖBB am Donnerstag in einer Aussendung.

Massive Zunahme an Fundstücken

Die ÖBB verzeichneten ein Rekordjahr an Fahrgästen. Das habe sich auch in der Anzahl an verlorenen Gegenständen bemerkbar gemacht, heißt es. War der Anstieg von 2021 (19.000 Fundgegenstände) auf 2022 (27.000 Fundgegenstände) mit 42% schon beachtlich, stieg dieser im Jahr 2023 nochmals um 15% auf 31.700 Gegenstände, die von Zugreisenden vergessen worden sind.

