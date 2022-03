Ein Kalb hat in Tirol seine Flucht mit dem Leben bezahlt. Das Fleckrind entkam am Donnerstagvormittag vor einer Raststation in Mils bei Imst ihrem 22-jährigen Besitzer. Nachdem sie auf der Flucht zwei Pkw beschädigte und für gefährliche Situationen sorgte, erteilte der Amtstierarzt den Abschussauftrag. Das berichtete die Landespolizeidirektion Tirol am Donnerstagabend.