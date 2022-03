Warten auf die Corona-Zahlen, aber Höchststände zeichnen sich ab

Gestern wurde mit 47.795 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert an weiteren Infizierten vermeldet, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren. Laut heutigen EMS-Rohdaten wurden 52.816 neue Fälle registriert - das würde einen neuen Höchstwert in der Pandemie darstellen.

Zwei Bundesländer haben heute bereits neue Höchstwerte vermeldet: Im Burgenland meldete der Koordinationsstab Coronavirus 1.751 Neuinfektionen ein, die Zahl der aktuell Infizierten überschritt die 10.000er-Marke: 10.312 Burgenländer sind derzeit Corona-positiv.

Nach den Öffnungsschritten vom vergangenen Wochenende geht auch in Salzburg die Zahl der Corona-Neuinfektionen durch die Decke. Die Gesundheitsbehörden im Land haben am Donnerstag 3.348 neue Fälle gemeldet - der höchste Wert seit Pandemiebeginn. Darüber hinaus waren die Sieben-Tage-Inzidenz mit (laut Landeszählung) 2.896 und die Zahl der aktiven Infektionen mit 21.948 noch nie so hoch wie heute.

"Ein Ende des Aufwärtstrends ist derzeit leider nicht in Sicht. Der Reproduktionswert bleibt mit 1,07 deutlich über der Marke von 1, das heißt auch in den nächsten Tagen werden die Zahlen steigen", erklärte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.