Zölibatsbruch: Pfarrer tritt zurück, StA ermittelt wegen Vergewaltigung

Zunächst sorgte der öffentliche Rücktrittsbrief eines Priesters in Kärnten am Wochenende für Aufsehen. Auf der Website seiner Pfarrei gab er seiner Gemeinde bekannt, das er mit "sofortiger Wirkung von meiner Aufgabe als Pfarrer freigestellt" sei.

Denn, so führt er weiter an, der 52-Jährige sei "als Priester und Ordensmann meinem Zölibatsversprechen nicht treu gewesen". Der Schritt sei mit der Diözese und dem Orden einvernehmlich abgesprochen worden. Das berichtet die Kleine Zeitung am Donnerstag.

