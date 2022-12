Zell am See: Bettler bot Hundewelpen zum Verkauf an

Die Polizei hat am Samstag einen 34-jährigen Bettler vorläufig festgenommen, der auf einem Firmenparkplatz in Zell am See (Pinzgau) einen Hundewelpen zum Verkauf angeboten hatte. Der zwölf Wochen alte, unversehrte Welpe wurde in einer Tierklinik untergebracht.

Bereits vor einigen Tagen wurde der Slowake wegen Tierquälerei angezeigt. Er soll laut Polizei einen Hundewelpen getreten haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freien Fuß an.