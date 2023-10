Zeitumstellung, Mondfinsternis, Staus: Was uns diese Woche erwartet

Der Blick in die Zukunft fällt leichter, wenn man weiß, was auf einen zukommt. In dieser Woche werden gleich drei Ereignisse eintreten: In dieser Woche gibt es drei Ereignisse, zwei davon sind sicher (Mondfinsternis und Zeitumstellung), eines ist sehr wahrscheinlich (Stau).

Denn die Feiertage am 26. Oktober und 1. November dürften von vielen Menschen für ein verlängertes Wochenende genutzt werden. Dementsprechend ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Ob es dabei zu Staus kommen wird, ist nicht sicher, aber anzunehmen.

