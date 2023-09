Die beste Möglichkeit für eine Beobachtung bietet sich jedenfalls am Donnerstag in den Abendstunden. Zu entdecken ist Nishimura am nordöstlichen bis östlichen Sternenhimmel. Am besten ist es, die Venus (Abendstern) anzuvisieren und dann ein wenig nach links unten zu gehen - zum oberen Teil des Sternenbildes Löwe.

Venus ist heller

Zu sehen ist die Venus mit einem Sichtbarkeitsindex von knapp mag -4 (je niedriger desto heller), Nishimura wird im Bereich 2,7 bis 3 erwartet, heller als viele Sterne. Da man selbst in Städten Himmelskörper unterhalb von mag 3,6 sehen kann, müsste man eigentlich die Großstadt nicht verlassen. Der Haken an der Sache ist allerdings, dass der Komet relativ tief steht und Häuser im Weg stehen könnten.