Video von nächtlicher Wolfsichtung in Kärnten

Zuletzt sind Wolfsichtungen in Kärnten immer häufiger geworden – wie jene zweier Gitschtalerinnen. Ihnen sind am Heimweg in der Nacht zwei Wölfe quasi vor das Auto gesprungen.

„Die Wölfe sind vor dem Auto meiner Töchter über die Straße gelaufen und auch nicht weggelaufen, als sie mit dem Scheinwerfer auf die Tiere geleuchtet haben“, sagt der Vater der beiden Frauen im KURIER-Gespräch.