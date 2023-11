Abschuss von Wölfen: Neue Regeln in der Steiermark

Rund 20 gerissene Nutztiere gab es heuer in der Steiermark. Die Landesregierung zieht deshalb bei der Problematik rund um Wölfe nach: Ähnlich wie in Kärnten, Salzburg oder Tirol wurde eine Wolfsverordnung verfasst.

Sie soll am Donnerstag in der Sitzung der Landesregierung offiziell eingebracht werden, der Beschluss ist eine Woche darauf am 7. Dezember vorgesehen.

