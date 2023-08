Beschwerde gegen Kärntner Wolf-Verordnung abgewiesen

VGT-Obmann Martin Balluch hatte die Beschwerde damit begründet, dass "rechtswidrige Verordnungen statt Bescheide" erlassen würden, weil "gegen Letztere eine Bescheidbeschwerde möglich wäre".

Dieses Vorgehen sei aber gesetzwidrig, habe der VwGH zur Fischotterverordnung festgestellt - Umweltorganisationen müssten bei unionsrechtskonformer Gesetzesanwendung "auch im Verordnungsverfahren Zugang zu Gerichten" haben.

Kärnten war das erste Bundesland, das Anfang 2022 eine eigene Verordnung verabschiedete, die die Jagd auf den eigentlich streng geschützten Wolf erleichtern sollte. Darin werden „Schadwölfe“, die auf Almen Tiere reißen, und "Risikowölfe", die sich wiederholt in Siedlungen vorwagen, definiert. Mehrere der an sich in der EU streng geschützten Tiere wurden inzwischen gemäß Verordnungen abgeschossen.

