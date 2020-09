Wohnungsmarkt: Das Geschäft mit der Not der Migranten

„Es ist Gefahr in Verzug“, war das Urteil aller anwesenden Einsatzkräfte. Die Schlösser wurden ausgetauscht – das Haus darf so schnell niemand mehr betreten. „Das waren widrigste Verhältnisse, das Bild, das sich uns dort bot, war verheerend“, sagt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Klos waren am Gang, trotzdem zahlten einige Mieter bis zu 500 Euro pro Zimmer und Monat.

Es sind vor allem Personen mit Migrationsgeschichte, die sich das antun. Oft bleibt ihnen auch gar nichts anderes übrig.