Woher stammt das Ei in den Nudeln?

Jede Menge Importware

In der EU ist Käfighaltung seit 2012 verboten, weltweit jedoch die gängigste und für Produzenten billigste Art, Legehennen zu halten. Der Import ist freilich erlaubt, laut Landwirtschaftskammer werden pro Jahr 195 Millionen Eier nach Österreich gebracht und auf unterschiedliche Weise verarbeitet. Von Lebensmittelproduzenten werde dabei oft mit den Kosten argumentiert, so Pein, doch das sei auf Dauer nicht haltbar. „Berechnungen von Experten zeigen, dass eine Packung Eiersbiskotten, die mit heimischen Freilandeiern hergestellt wird, nur um 1,24 Cent mehr kosten würde als Biskotten, die wahrscheinlich mit ausländischen Billigeiern aus Käfighaltungen produziert werden.“

Die Kammerfunktionärin vermutet, dass die Konsumenten sich mehr Auskunft wünschen, und fordert die „rasche Umsetzung des Regierungsprogrammes“: Es sähe die Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Milch und Eiern vor, die in Halbfertig- und Fertigprodukten verarbeitet werden. Allein in Bezug auf Eier steckt viel dahinter: In 13.000 Produkten, die in österreichischen Supermärkten angeboten werden, sind Eier verarbeitet.

Doch das Freiland-Ei boomt

Ein Geschäft, das sich auch die heimischen Produzenten nicht entgehen lassen wollen. Speziell für jene, die in der Corona-Krise unter Absatzeinbrüchen leiden, sieht Bernhard Monschein, Obmann der Geflügelhalter, eine Chance. „Durch die geschlossene Gastronomie wird täglich eine Million Eier nicht abgenommen. Das bringt vorwiegend die Produzenten von Bodenhaltungseiern in massive finanzielle Bedrängnis.“

Dagegen steige der Absatz jener Geflügelbauern, die Bio- und Freilandware anbieten: Hier gab es allein beim Verkauf im Lebensmittelhandel ein Plus von elf Prozent. Das wäre zwar eine Alternative für Bodenhaltungsbetriebe, aber keine, die „auf Knopfdruck“ funktioniere, bedauert Monschein. „Solche Verfahren dauern oft Jahre.“