Wochenende bringt Kaltfront und starke Schneefälle

Schneefälle auch in Niederungen

Am Samstag wird es wieder sonniger, bevor am Sonntag die Schneefallgrenze auf 700 Meter sinkt. Nur ganz vereinzelt schaffen es Regenschauer auch in den Süden und Südosten. Zu Tagesbeginn werden minus zwei bis plus sechs Grad erwartet, die Höchstwerte liegen dann meist bei vier bis zehn Grad.

Wolken, Regen und Schnee dominieren am Montag in der Osthälfte. Die Schneefallgrenze bewegt sich meist zwischen 500 und 800 Meter, im Süden schneit es aber wahrscheinlich durchwegs bis in die Niederungen. Zwischen Oberkärnten und der südlichen Steiermark kommen auch größere Mengen zusammen.

Am Dienstag liegt die Schneefallgrenze zwischen tiefen Lagen und 700 Meter. Die Sonne zeigt sich eher im Norden, wo es generell freundlicher aussieht.