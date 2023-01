Terror-Prozess in Wien: Welche DNA-Spuren auf der Tatwaffe waren

Dem 22-jÀhrigen Zweitangeklagten, der als guter Freund des AttentÀters gilt und die Stunden vor dem Anschlag mit ihm verbracht haben soll, wurden DNA-Spuren sowohl an einem blauen Taschenmesser, daran befestigtem Klebeband sowie einem AnhÀnger, den der AttentÀter bei sich trug, nachgewiesen.

Den grĂ¶ĂŸten Teil an DNA-Spuren fand man jedoch vom 28-jĂ€hrigen Viertangeklagten, der in den Wochen vor dem Anschlag in der Wohnung des AttentĂ€ters gelebt haben soll. In eben jener Wohnung, aber auch an einem KlebebandstĂŒck der Maschinenpistole, an der SchulterstĂŒtze, im Magazin der Pistole und an der vom AttentĂ€ter mitgefĂŒhrten Machete wurde sein DNA-Profil nachgewiesen. Ebenso wurden Spuren an Munition sowohl neben der Leiche des AttentĂ€ters als auch in dessen UmhĂ€ngetasche gefunden. Auch an der vom AttentĂ€ter getragenen Wollhaube, seinem Siegelring und an den von ihm mitgefĂŒhrten Kabelbindern und Patronen war die DNA des Viertangeklagten nachweisbar vorhanden.

Spuren durch "SekundĂ€rĂŒbertragung"

Das erklĂ€rte sich dieser durch eine "SekundĂ€rĂŒbertragung", also etwa das Einrollen des Gewehrs in ein von ihm verwendetes Tuch oder das Ablegen auf einem von ihm berĂŒhrten Tisch. Entsprechend den Erkenntnissen aus dem Gutachten könne aber bei einigen DNA-Spuren eine solche SekundĂ€rĂŒbertragung ausgeschlossen werden. Ebenfalls schließt das Gutachten aus, dass mĂ€nnliche Familienmitglieder des Viertangeklagten als Spurenverursacher in Frage kommen.

Der Umstand, dass von dem Viertangeklagten keine FingerabdrĂŒcke an Waffen, Munition oder anderen GegenstĂ€nden nachweisbar sei, reiche nicht aus, dessen BeitragstĂ€terschaft in Zweifel zu ziehen bzw. zu widerlegen, heißt es in der Anklage. Darauf konnten nĂ€mlich auch keine verwertbaren Fingerabdruckspuren des AttentĂ€ters selbst - der diese Waffen nachweislich verwendete - gesichert werden.

Die SachverstĂ€ndige legte auch dar, dass sich auf dem beim Anschlag verwendeten Maschinengewehr Spuren einer weiblichen Verwandten des mutmaßlichen slowenischen WaffenhĂ€ndlers befanden. Dabei dĂŒrfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um seine Tochter handeln, sagte Stein.