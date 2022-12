Terrorprozess: "Der Attentäter war ein ängstlicher Mensch"

Es sollten nur noch wenige Stunden vergehen, bevor Wien-Attentäter Kujtim F. am 2. November 2020 zu seiner Wahnsinnstat in der Wiener Innenstadt schritt und vier Menschen erschoss. Seine Freunde Ismail B. (22 Jahre) und Burak K. (24) trafen auf Kujtim F. Angeblich, um ihm ein Buch zu übergeben.

Zwei Jahre später sitzen die beiden jungen Männer im Großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien nebeneinander. Als zwei von insgesamt sechs Angeklagten, die den Attentäter bei seinen Vorbereitungen unterstützt haben sollen.

Ismail B. erzählt, schon seit Jahren mit Kujtim F. befreundet gewesen zu sein. „Ist Ihnen etwas aufgefallen bei ihm? Hat er sich verändert?“, fragt der Richter. „Er hat zugenommen und einen Bart bekommen“, sagt der Angeklagte. Sonst habe sich sein Freund nicht verändert. „Er war ein introvertierter Mensch, ängstlich. Er war nicht aggressiv, ging Konflikten aus dem Weg. Deshalb ist das Attentat für mich ein kompletter Widerspruch.“

Dass Kujtim F. bereits eine Haftstrafe verbüßt habe, sei ihm bekannt gewesen. „Aber er wollte sich bessern“, sagt er.

"Belangloses Gespräch"

Am Tag des Attentats habe er mit seinem Freund ein religiöses Buch vorbeigebracht – dieses Buch wurde allerdings nie gefunden. „Wir haben uns im Stiegenhaus getroffen, über Belangloses gesprochen.“ Als es Gebetszeit war, habe er Kujtim F. gebeten, in die Wohnung zu gehen und dort zu beten. „Aber er hat es uns nicht erlaubt. Dann sind wir wieder gegangen.“ Das sei nicht außergewöhnlich gewesen. „Das war seine Art.“

Dass er gläubig ist, daraus macht Ismail B. keinen Hehl. Wie gläubig? "Schon streng", erklärt er.

Kujtim F. habe ihm später noch eine Nachricht geschickt. „Die habe ich aber erst nach dem Anschlag gesehen.“

Als die ersten Nachrichten des Anschlags die Runde machten, rief die Mutter des Attentäters bei seiner Mutter an. Sie wiederum meldete sich bei ihrem Sohn. „Weißt du, wo Kujtim ist?“, habe sie gefragt. Dann sei er nach Hause gefahren.

Was den Richter irritiert: Am Tag des Anschlags kündigte der Mann zum einen seine Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Außerdem verließ er eine Chat-Gruppe, in der auch der Attentäter war. „Ein eigenartiges Datum“, stellt der Richter fest. „Zufall“, entgegnet der Angeklagte.