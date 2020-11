Der Tag, an dem der Terror zu uns kam

Auch die 27-jährige Viktoria hat Montagabend eine Erfahrung gemacht, die sie vermutlich für ihr Leben prägen wird. Ausgerechnet, als sie ein letztes Mal sorglos sein wollte, mit ihren Freundinnen ein letztes Mal vor dem Lockdown das Leben in der Freiheit genießen. Unterwegs in der Wiener Innenstadt, kam der eben noch fröhlichen Mädchenrunde bei der Garage am Hof die Polizei entgegengelaufen, die Gewehre im Anschlag. Panisch stürmten die Mädchen in den Keller eines Lokals. Eben unten angekommen, hörten sie Schüsse. „Ich habe mich an die Szenen im Pariser Bataclan erinnert. Ich habe geglaubt, die kommen jetzt zu uns in den Keller hinunter und erschießen uns alle.“

Viktoria ist nichts passiert. Sie blieb, ebenso wie ihre Freundinnen, unverletzt. Äußerlich. Doch die Stunden des Ausharrens, der Unsicherheit und der Angst werden Spuren hinterlassen.

Die Welt ist Montagabend mit einem Schlag eine andere geworden. Jetzt also auch für diese Generation. Den letzten ernsthaften Anschlag erlebte Wien in den 1980er Jahren. Wer danach geboren wurde, hat in dieser Stadt nie Bedrohung oder gar Terror erlebt. Und auch die Anschläge vom 11. September 2001 in New York sind für viele nur eine vage, kindliche Erinnerung.

Terror, das ist jedenfalls immer anderswo, nicht hier, nicht bei uns, nicht vor unserer Haustür. Wenn in Brüssel, London oder Madrid Bomben explodieren, dann sitzt man im Wien im Kaffeehaus und redet darüber, wie schlecht die Welt ist. So ist das. So war das. Bis vorgestern.