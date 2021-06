Wo selbst der Thonet-Erbe seine Möbel restaurieren lässt

An die 300 Thonetstühle stapeln sich auf dem Dachboden von Gottfried Kellner. Für Unwissende erscheint der Ort wie pures Chaos, der Restaurateur hat seine eigene Ordnung: „Immer, wenn ich einen sehe, muss ich ihn kaufen“. An ihnen werkelt er, wenn er eine Pause braucht von seiner eigentlichen Arbeit: dem Restaurieren alter Möbelstücke.

Kellner ist einer der letzten seines Metiers in Österreich. Restaurateur ist ein freies Gewerbe, jeder kann sich so nennen. Was Kellner ausmacht, ist seine Geschichte: Er ist Restaurateur in fünfter Generation. Der Betrieb besteht seit 1830, sein Großvater hat bei der Restaurierung des Stephansdoms und des Palais Lichtenstein nach den Weltkriegen mitgewirkt.