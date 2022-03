Wildkatzen: Eine langsame Rückkehr auf leisen Pfoten

Da sich die Befunde für eine stehende Population verdichtet haben, werde die Gefährdungskategorie wohl beim nächsten Update geändert, sagt eine Sprecherin des Umweltbundesamts – und zwar wahrscheinlich in die Kategorie CE, Critically Endangered, also ernsthaft gefährdet. Allerdings dauert so ein Prozess mehrere Jahre. Grundsätzlich wird eine Art „von der Roten Liste gestrichen“, wenn die Aussterbewahrscheinlichkeit weniger als 10 Prozent in 100 Jahren beträgt. Beim Naturschutzbund hofft man daher, mit dem Fortschritt im Wildkatzenbereich in den nächsten Bericht zum Artikel 17 aufgenommen zu werden. Bislang war die Wildkatze dort nicht enthalten. Die EU-Mitgliedsstaaten müssen alle sechs Jahre über den Status ihrer Schutzgüter und die durchgeführten Schutzmaßnahmen berichten.

Am wichtigsten bleiben aber die Nachweise. Und Sichtungen kann jeder melden: Eine Wildkatze erkennt man an ihrer verwaschenen beigen Fellzeichnung, einem buschigen Schwanz, einem dünnen Aalstrich und einer fleischfarbigen Nase.