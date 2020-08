Wildererbande soll 100 Tiere getötet haben

Mindestens 26 Rehe, Fisch- und Seidenreiher, Biber, Füchse, Bussarde, Gänsesäger, Feldhasen und Fasane sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer oberösterreichischen Wildererbande getötet worden sein. Und die Liste geht sogar noch weiter. Ermittlungen laufen derzeit.

Drei der Männer waren eingetragene Jäger. Die sieben sollen seit 2019 in unterschiedlicher Zusammensetzung in den Bezirken Gmunden, Linz-Land, Grieskirchen, Salzburg-Umgebung und Zwettl in Niederösterreich gewildert haben. Schonzeiten oder sonstige Bestimmungen zum Schutz der Tiere wurden ignoriert. Oft schossen die Verdächtigen aus fahrenden Autos. Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras und Schalldämpfer kamen zum Einsatz.

Schon im April dieses Jahres gab es Hinweise auf die Bande aus der Bevölkerung, seither ermittelte die Inspektion Bad Ischl. Im Fokus standen drei Männer im Alter von 19, 26 und 27 Jahren, alle aus dem Bezirk Gmunden.