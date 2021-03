Wiens Schanigarten-Modell ohne Nachahmer

Größere Gastgärten

Auch in Salzburg wird es wohl keine von der Stadt bereitgestellten Gastgärten wie in Wien geben. Die Stadt will den Gastronomen dennoch helfen, wo sie kann, kündigt Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) an. „Bestehende Gastgärten zu erweitern wird kein Problem sein, wenn die Gehsteige frei bleiben“, sagt Preuner.

Dazu gebe es im Bereich des Grünmarktes am Universitätsplatz auch schon erste Anfragen von Unternehmern. „Da kommen wir zwar ins Marktgebiet, das sollte aber kein Problem sein, und kann vielleicht auch den Markt beleben“, meint Preuner. Das sei aber auch erst spruchreif, wenn es die Infektionszahlen hergeben, und die Bundesregierung die Öffnung tatsächlich erlaubt. Die nächsten Gespräche in großer Runde, bei der auch über die Gastgarten-Öffnung entschieden wird, gibt es am Montag in Wien.

Die Gastgarten-Gebühren werden den Salzburger Wirten jedenfalls bis auf Weiteres erlassen, sobald geöffnet werden darf. Von der Stadt bereitgestellte Infrastruktur auf öffentlichen Plätzen wird es aber wohl nicht geben. „Da fehlt mir die Fantasie, wie das funktionieren soll. Die Frage ist auch, wer das in Anspruch nehmen soll“, erklärt der Bürgermeister.

Denn sollte die Öffnung alleine für Outdoor-Bereiche kommen, hält sich die Begeisterung der Gastronomen in Grenzen. „Die Euphorie bei den Wirten ist enden wollend“, sagt Preuner. „Irgendwann wird es wieder wärmer, aber bei Schlechtwetter will sich niemand in den Gastgarten setzen.“