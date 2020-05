Abstandsregeln: Der Kampf um jeden Meter Gastgarten

Für die Gastronomen ist der Fall klar: Damit sie in ihren Gastgärten für ausreichend Abstand zwischen den Kunden sorgen können, brauchen sie einfach mehr Platz. Das bedeutet größere Flächen für ihre Schanigärten, die die Stadt Graz durch „unbürokratische Lösungen“ ermöglichen soll.

Im Detail stellt sich ÖVP-Gemeinderat und Wirtschaftsbund-Vertreter Michael Schunko, selbst Inhaber zweier Innenstadtlokale, die Erweiterung um fast ein Drittel vor.

Ohne Antrag mehr Platz

„Wir fordern, dass bereits genehmigte Gastgärten ohne eigene Antragstellung um bis zu 30 Prozent vergrößert werden können.“ Das soll zumindest in den Fußgängerzonen und an öffentlichen Plätzen umgesetzt werden: „Damit kann in Gastgärten unter Wahrung des gesetzlichen Mindestabstands annähernd dieselbe Anzahl an Gästen bewirtet werden“, vergleicht Schunko mit Zeiten ohne Beschränkungen.