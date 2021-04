Wiener U-Kommission wird minderheitenfreundlicher

Große Brocken offen

„Es ist uns ein Anliegen, gemeinsam mit allen Fraktionen hier die Reformschritte einzuleiten“, sagt SPÖ-Gemeinderat Stephan Auer-Stüger. „Viele Reformschritte sind mittlerweile außer Streit gestellt, sodass künftige Untersuchungskommissionen effizienter, transparenter und nach klareren Regeln arbeiten können“, sagt Neos-Transparenzsprecher Jörg Konrad.

Einige größere Brocken müssen in den nächsten Wochen noch verhandelt werden. „Es braucht eine echte Angleichung an die Regeln im Nationalrat“, sagt ÖVP-Gemeinderat Patrick Gasselich. Er fordert unter anderem eine Streichung der Bestimmung, dass in einer

U-Kommission nur Missstände aus den zurückliegenden acht Jahren behandelt werden dürfen.

Geht es nach der ÖVP, sollen (wie berichtet) künftig mehrere Kommissionen parallel stattfinden können. Uneinigkeit zwischen den Parteien herrscht auch noch über die geplante Schiedsinstanz, die während der Verhandlungen strittige inhaltliche und verfahrensrechtliche Punkte klären soll.

Seitens der Regierung ist man zuversichtlich, die Reform bis Herbst beschließen zu können. Josef Gebhard