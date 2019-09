Wien: Verzögerungen durch Fluglotsen-Betriebsversammlung erwartet

Zum dritten Mal in diesem Sommer treten Fluglotsen in Wien zu Betriebsversammlungen zusammen. Eine zweistündige Versammlung ist für morgen, Freitag, Nachmittag am Flughafen Wien anberaumt. Verspätungen im Flugverkehr sind nicht ausgeschlossen. Das Management der Flugsicherung zeigt sich befremdet.

Im April hatten sich Gewerkschaften und Austro Control schon auf eine Vereinbarung verständigt, wonach die Zahl der Ausbildungsplätze erhöht und Einsätze in Spitzenzeiten im Sommer besser abgegolten werden. In besonders verkehrsreichen Sektoren gibt es zusätzliche Lotsen. Fluglotsen, die in der Verfahrens- bzw. Routenplanung arbeiten, aber eine aufrechte Lotsen-Lizenz haben, sollen verstärkt am Radarpult zum Einsatz kommen und somit auch für eine Entlastung der Gesamtsituation sorgen. Für die Lotsen gab es mit dem neuen KV mehr Gehalt samt Prämie für 2019. Dieser Abschluss war bereits von Protesten begleitet gewesen.