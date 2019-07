Die Privilegien der Fluglotsen

Die Airlines am Flughafen Wien hatten die schlimmsten Befürchtungen. Bei der Flugsicherung Austro Control waren Betriebsversammlungen angesetzt. Zwar gab es am Dienstag weder Flugausfälle noch Verspätungen, doch das Aufatmen währte nur kurz. Denn was sich bei der Austro Control intern abspielt, beunruhigt bereits die gesamte Luftfahrtbranche.

Der Zeitpunkt der Betriebsversammlungen im Tower war symptomatisch für die Zustände im Unternehmen. Es ging nicht um die aktuelle Lohnrunde, diese wurde nach langen Streitereien teuer (bis zu drei Prozent mehr Gehalt sowie eine Prämie über 5.000 Euro) schon im April abgeschlossen, sondern um weitere Verbesserungen für die Belegschaft. Es gab keinen Grund zur Eile und warum die Veranstaltung ausgerechnet zum Start der sommerlichen Hochsaison stattfinden musste.