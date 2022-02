Wieder Video aufgetaucht: Party in Kitzbühel geht munter weiter

Ohne Abstand und Maske sollen Partygäste des Kitzbühler Szene-Clubs "Take Five" am vergangenen Freitag gefeiert haben. Das zeige laut dem Nachrichtenportal oe24.at ein Clip der momentan in den sozialen Medien kursiert.

Hunderte Gäste sollen im Club von Star-Gastronom Martin Ho demnach "gefeiert haben, als wäre Corona bereits vorbei". Laut momentan geltenden Vorschriften bräuchten Gäste im Lokal einen zugewiesenen Sitzplatz und dürften diesen nur mit FFP2-Maske verlassen.