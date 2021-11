Wieder über 15.000 Neuinfektionen in Österreich

Am Samstag wurden in Österreich 15.297 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie vor rund eineinhalb Jahren, nachdem erst am Freitag ein neuer Rekordwert verzeichnet wurde.

Die heutigen Neuinfektionen liegen damit abermals über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 13.496. Inzwischen gibt es 144.442 aktive Fälle.

Auf Intensivstationen werden aktuell 524 Patienten behandelt - das ist ein Plus von vier Patienten im Vergleich zum Vortag. Auf Normalstation sind es 2.881 Patienten.

Zudem gibt es 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.993 Todesopfer in Österreich gefordert.