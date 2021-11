Lockdown-Verhandlungen bis 2.30 Uhr: Doskozil räumt "unterschiedliche Zugänge ein"

Doskozil glaubt an baldiges Lockdown-Ende

Doskozil zeigte sich im APA-Gespräch - zumindest für das Burgenland - optimistisch, dass nach 20 Tagen Lockdown wieder aufgesperrt wird. "Ob das in anderen Bundesländern auch so sein wird, kann man nicht zu 100 Prozent sagen", so der SPÖ-Landeschef. Er verwies darauf, dass in den einzelnen Bundesländern die Corona-Situation unterschiedlich sei, doch "das Virus macht vor den Landesgrenzen nicht Halt".

Dass der Lockdown zumindest Oberösterreich verlängert wird, wurde zwischenzeitlich bereits bestätigt.