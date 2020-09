Wieder mehr Bettler in Wien und sie könnten bei zweiter Corona-Welle stranden

Aus diesem Grund verlängerte die Stadt heuer das Winterpaket und schuf so 900 Notquartiersplätze zusätzlich zu den 600 Regelplätzen. Auch in Tageszentren wurde von 600 auf 745 aufgestockt. Doch die Verlängerung lief im August aus – 350 zusätzliche Schlafplätze blieben übrig. Fünf Quartiere haben noch außertourlich geöffnet, aber nicht rund um die Uhr. Zusatzplätze würden sich an Obdachlose richten, die noch nicht weitervermittelt werden konnten. Aber auch an Menschen ohne sozialrechtliche Ansprüche, die aufgrund von Alter oder Krankheit Hilfe brauchen, heißt es vom Fonds Soziales Wien (FSW).

Die Auslastung liege derzeit bei 75 Prozent, nur vereinzelt komme es vor, dass jemand keinen Platz bekomme. „Die Situation ist jetzt eine andere als im März. Die Nachfrage sinkt im Sommer, die Menschen halten sich tagsüber wenig in den Quartieren auf. Es wird nur ein Teil der Plätze offengehalten, um besonders Schutzbedürftigen in der andauernden Pandemie einen gesicherten Schlafplatz zu bieten,“ sagt FSW-Leiter Kurt Gutlederer.