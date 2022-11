Wieder ein Advent ohne Corona-Schranken: Tiroler Märkte starten

Alles wie immer. Zum inzwischen traditionellen Frühstarter-Termin, dem 15. November, werden in Innsbruck die ersten Märkte der „Bergweihnacht“ aufsperren.

Die Erinnerung an das Vorjahr will Organisator Robert Neuner am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen, wie er auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz von „Advent in Tirol“ – unter diesem Dach vermarkten sich die Märkte von sieben Gemeinden – am Donnerstag klarmachte.

Nach einem Totalausfall im ersten Corona-Jahr 2020 war 2021 geprägt von ständig neuen Auflagen, bis schließlich auch noch ein Lockdown kam. „Wir waren Passagier“, erinnert sich Neuner dann doch zurück.