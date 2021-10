Christkindlmärkte mit 3G: „Der Ansturm wird kommen“

Die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums ermöglicht es, dass die Besucher nach der Kontrolle ein Band als Nachweis bekommen, das für einen Tag gültig ist. Wer keines hat, kann auch nichts konsumieren. Wie in Lokalen auch, gilt zudem Registrierungspflicht.

Wie Christkindlmärkte damit umgehen, wird durchaus unterschiedlich gehandhabt – etwa die Ausgabe der Covid-Bänder. „In Innsbruck wird jeder Gastronom am Markt auch eine Ausgabestelle sein“, erklärte Bernhard-Stefan Müller, der das Sicherheitsgrundkonzept für die Tiroler Märkte erstellt hat.

In Linz, Graz oder Salzburg wiederum sind dezentrale Ausgabestellen geplant, an denen auch die 3-G-Kontrollen erfolgen werden. Wer nur über den Markt spazieren oder abseits der Gastronomiestände einkaufen will, braucht keinen Nachweis.

Österreichs Christkindlmärkte sind nicht nur für die Betreiber ein Geschäft, sie sind auch für den Tourismus Magneten. Und der ist insbesondere in den Städten weiter am schwersten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

In Innsbruck sind es vor allem Massen an Italienern, die in normalen Jahren die Bergweihnacht besuchen. Dass die sich von der 3-G-Regel abschrecken lassen, glaubt man in der Branche nicht. Immerhin dürfen auch in Italien nur Geimpfte, Genesen oder Getestete in Lokale. Und noch vor Österreich wurde dort am 15. Oktober 3G am Arbeitsplatz eingeführt.

Sollten sich die Auflagen aber verschärfen, weil sich die Pandemie wieder zuspitzt und etwa nur noch PCR-Tests als Test-Nachweis erlaubt werden (2,5G), sieht die Sache anders aus: „Da ist die Frage, ob sich das italienische Touristen antun“, sagt Müller.

Mit dem Bändersystem wäre man zwar sowohl für 2,5G als auch 2G gerüstet. Das Besucheraufkommen könnte sich unter solchen Bedingungen aber massiv verringern. „Das wäre für die Marktbetreiber alles andere als lustig“, so Müller. Ob dann noch weitergemacht wird, sei „eine wirtschaftliche Überlegung“.