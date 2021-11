Kein Advent wie früher: 2-G an jedem Weihnachtsstand

Als das Gesundheitsministerium Österreichs Weihnachtsmärkten vor drei Wochen seinen Segen gab, standen die Zeichen für die Besucher noch auf 3-G. Und das auch nur an den Gastronomie-Ständen. Mit den am Montag in Kraft getretenen Verschärfungen gilt nun bei jeder größeren Veranstaltung die 2-G-Regel.

Über den Markt bummeln, so es nicht ohnehin Einlasskontrollen gibt, darf nach wie vor jeder. Wer sich jedoch einen Glühwein gönnen oder ein Geschenk beim Kunsthandwerk-Stand kaufen will, darf das nur noch aus Genesener oder Geimpfter.

Robert Neuner, Organisator des Innsbrucker Christkindlmarktes, hofft trotzdem auf guten Besuch. In der Gastronomie habe sich gezeigt, dass es einen Nachholbedarf bei den Menschen gab. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag zum Start der Innsbrucker Bergweihnacht am kommenden Montag zeigte er sich zuversichtlich, dass das auch bei den Märkten so sein werde.