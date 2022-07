Wie wird das Wetter? "Normal heiß oder sehr heiß"

Eigentlich dürfte bis Mitte August alles ganz einfach sein: "Wir wechseln normal heiße Tage mit sehr heißen Tagen ab", beschreibt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet, das wären dann Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Das kündigen zumindest die langfristigen Prognosemodelle an.

Auch die derzeitige Wetterlage lässt dies erahnen: Hoch "Jürgen" sorgte am Mittwoch für Spitzenwerte bis 37 Grad (gemessen in Innsbruck), weit bis in die Bucklige Welt sowie Teilen der Steiermark und des Innviertels folgte eine Tropennacht auf den Hitzetag, in der es auf nur maximal 20 Grad abkühlte.