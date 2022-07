Ein Land auf der Suche nach Abkühlung

Der Titel heißester Tag des Jahres bleibt somit vorläufig dem 14. Juli: In Seibersdorf in Niederösterreich wurden damals 37,6 Grad gemessen. Um den generellen Rekord aus 2013 zu knacken, müssten es noch ein paar Grad mehr werden: Am 8. August 2013 erreichte Bad Deutsch Altenburg 40,5 Grad – das war die seit Messbeginn höchste je verzeichnete Temperatur in Österreich. Doch auffällig: Am Mittwoch erreichten 160 von 280 Messstationen bereits vor 12 Uhr 30 Grad oder mehr. Rekordverdächtig ist auch die raschere Abfolge von Hitzetagen: 46 davon gab es 2015 in Innsbruck – damit liegt die Stadt an der Spitze. Zum Vergleich: 1961 bis 1990 gab es pro Jahr im Durchschnitt drei bis maximal zwölf Hitzetage jährlich. In der Periode 1991 bis 2020 stieg die Anzahl auf acht bis 23.

Heuer gab es bisher zwischen sieben (Linz) und 21 (Innsbruck) Hitzetage, da kommen noch mehr: Durch Gewitter kühlt es regionsweise ab, doch im Osten bleibt es laut Wetterdienst Ubimet heiß – am Montag könnten bis zu 38 Grad drin sein, am Dienstag punktuell eventuell knapp 39 Grad.

Für Menschen dürfte dann Sonnencreme übrigens mehr helfen als Ketchup.