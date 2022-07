Hitze in Österreich: Wo es heute am heißesten wird

Am 8. Augist 2013 wurde in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich die bisher höchste Temperatur in Österreich gemessen. Auf 40,5 Grad ist die Temperatur damals geklettert. So heiß wird es heute nicht. Schwitzen wird man an einigen Orten aber dennoch.

33 Grad in Pottschach

Am heißesten war es in der letzten Stunde laut ORF Wetter in Pottschach im Bezirk Neunkirchen. Noch vor Mittag hat man dort 33,5 Grad erreicht. Dicht gefolgt von Unterlaa in Favoriten, wo es bereits 32,2 Grad sind.

Den heißesten Tag haben aber die Bewohnerinnen und Bewohner von Imst in Tirol verbracht. In den letzen 24 Stunden wurden dort 35 Grad gemessen. Aber auch in Bludenz und Innsbruck war es mit 34,7 Grad nicht recht frischer.

37 Grad erwartet

Das heiße Wetter in Mitteleuropa bleibt uns auch am kommenden Wochenende erhalten. In Österreich sind bis mindestens Montag Tageshöchstwerte von deutlich über 30 Grad zu erwarten. Nach dem von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten Höhepunkt mit bis zu 37 Grad am Mittwoch und Donnerstag geht es allerdings in den folgenden Tagen Grad für Grad leicht nach unten mit dem Temperaturen.

Bereits am Donnerstag wird die Luft von Westen her deutlich anfälliger für Gewitter. Im Osten und Süden überwiegt allerdings erneut weitgehend ungestörter Sonnenschein, und vor allem im Donauraum und im Osten halten sich noch die heißen Luftmassen, wobei die Schwüle zunimmt und die Hitze damit drückender wird. Nach Frühtemperaturen von 14 bis 22 Grad sind am Nachmittag mindestens 25 und im östlichen Flachland sowie im Grazer Becken eben noch einmal bis zu 37 Grad möglich.

Unbeständig am Wochenende

Der Freitag verläuft etwas unbeständiger. Der sonnige Wettercharakter überwiegt, allerdings bilden sich tagsüber auch einige Quellwolken. Im Bergland muss außerdem mit lokalen Gewittern gerechnet werden. 14 bis 23 Grad hat es zu Tagesbeginn, 27 bis 36 Grad im weiteren Verlauf.

Am Samstag erreicht während der Morgenstunden eine Störungszone mit Gewittern und Schauern den Westen und Norden Österreichs. Überall sonst wird es recht sonnig, erst im Tagesverlauf nimmt dann überall die Quellwolkenbildung zu. Spätestens bis zum frühen Abend steigt schließlich auch im Süden und Osten die Gewitterneigung an. Im Westen erreichen die Temperaturen sommerliche 23 bis 29 Grad, im Osten und Süden sind noch bis zu 35 Grad zu erwarten.

Höchstwerte zwischen 27 und 34 Grad

Am Sonntag steht der Alpenraum nach dem Störungsdurchzug im Einfluss einer westlichen Höhenströmung. Damit kommt es bei insgesamt recht sonnigem und abermals hochsommerlich heißem Wetter vor allem über dem Bergland zu kurzen Regenschauern, Gewitter sind kaum noch dabei. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 34 Grad.

Am Montag steigen erneut die Temperaturen in ganz Österreich in tiefen Lagen deutlich über 30 Grad an. Im Westen wächst jedoch bereits am Vormittag die Gewitterneigung, die sich im Tagesverlauf zumindest bis in das Salzkammergut ausbreitet, zeigt die ZAMG-Prognose.