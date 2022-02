Wie sich Österreich und EU auf Flüchtlinge vorbereiten

Mit den jüngsten Entwicklungen im Osten der Ukraine steigt die Gefahr einer Eskalation. Und damit die Sorge eines Flüchtlingsstroms aus dem möglichen Kriegsgebiet. In internationalen Medien ist die Rede von Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Flüchtlingen. Damit rechnet die EU noch nicht.

Sie setzt darauf, Nachbarländer der Ukraine – also Polen, Ungarn und die Slowakei – zu unterstützen, die als Erste betroffen wären. Im Rahmen der „Rückführungskonferenz“ in Wien betonte der EU-Kommissar für Erweiterung und Nachbarschaftspolitik, Oliver Varhelyi, es sei noch zu früh, Flüchtlingsströme aus der Ukraine abzuschätzen: Man stehe in engem Kontakt mit den ukrainischen Behörden und den Nachbarn der Ukraine und habe auch die humanitäre Situation im Auge.

Der Ansturm von Flüchtlingen aus der Ukraine war schon nach der Annexion der Krim durch Russland

im Jahr 2014 überschaubar. Gab es 2013 nur 64 Asylanträge, stieg die Zahl in den Jahren darauf auf 455 und 508 Anträge, um dann wieder zu sinken. Im Vorjahr waren es wieder unter 100 Anträge. Innenminister Gerhard Karner sieht Unterstützung in den Nachbarländern prioritär, Österreich sei vorbereitet, wenn weitere Schritte nötig seien.

Ungarn verstärkt unterdessen die Grenze zur Ukraine und stationiert mehr Soldaten, wie das Verteidigungsministerium via Facebook verlautbarte: „Ungarns Sicherheit ist das Wichtigste.“ Aber Ungarn rechnet in erster Linie mit Binnenflüchtlingen aus dem Osten der Ukraine in den Westen.