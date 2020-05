Wie Salzburg unverhofft zu einem Stadtstrand kam

Sofort beliebt

Mehrere Bagger schaufelten wochenlang Geschiebe von der Flussmitte an den Rand, so entstanden großzügige Schotterbänke. Noch während der Bauarbeiten nahmen die Salzburger den neu gewonnenen Lebensraum in Beschlag. Seither werden die Schotterbänke als Freizeitraum genutzt.

Spaziergänger führen ihre Hunde aus, Kinder bauen Steinhaufen, am Abend nehmen Jugendliche vor allem am Wochenende das Ufer in Beschlag, auch Lagerfeuer hat es schon gegeben. Nur baden ist nicht erlaubt.