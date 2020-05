Ursache noch unbekannt: Bach in Klagenfurt leuchtet blau

Fast wie in der Karibik, nur etwas chemischer wirkte das Wasser des in die Sattnitz mündenden Russenkanals in Klagenfurt am Mittwoch in der Früh. Dieses war nämlich hellblau verfärbt, wie die Kleine Zeitung berichtet.

Die Ursachen dafür sind der Gegenstand von Untersuchungen. Demnach war die Berufsfeuerwehr Klagenfurt vor Ort und entnahm auf dem betroffenen Abschnitt mit einer Länge von fast zwei Kilometer Proben.

Erste Entwarnung

Die Ursache für die Verschmutzung ist nach wie vor unbekannt. Nach einer ersten chemischen Analyse kann aber zumindest eine erste Entwarnung gegeben werden: Es wurde weder ein Fischsterben beobachtet, noch sei der PH-Wert besorgniserregend.