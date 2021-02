Wie Gastein den Spagat zwischen Verfall und Luxus schaffen will

Verkehrslösung mit Tunnel

Warum sich das Land derart stark in Bad Gastein engagiert hat? „Weil wir gesehen haben, wie hier wertvollste historische Substanz endgültig verloren geht. Wäre nichts geschehen, wäre es unwiederbringlich mit diesen Gebäuden vorbei gewesen. Bad Gastein ist mit seiner Skyline einzigartig in den Alpen“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Er betonte am Mittwoch neuerlich, dass das Land mit dem Geschäft weder Gewinn noch Verlust gemacht hat. Sechs Millionen Euro war der Einkaufspreis, 7,5 Millionen Euro der Verkaufspreis. Die Differenz floss in Instandhaltungsmaßnahmen und Beraterkosten. Die Sache dürfte einmalig bleiben. „Das Land Salzburg ist kein Tourismusbetreiber und auch kein Immobilienmakler“, meint Haslauer. Ganz ausschließen will Haslauer weitere Initiativen in diese Richtung nicht, aber: „Mir sind keine vergleichbaren Häuser in Salzburg bekannt.“

Aber auch abseits der Hotels engagiert sich das Land in Bad Gastein: Für die fast 19 Millionen Euro teure Verkehrslösung inklusive Verbindungstunnel zwischen historischem und aktuellem Zentrum mit Skigebiet schießt das Land 4,7 Millionen Euro zu. Der Tunnel und zwei Parkhäuser sollen 2026 fertig sein.