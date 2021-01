Was Bad Gastein von Bad Regina unterscheidet

Ein tosender Wasserfall, ein Investor von außen, mondän, aber doch am absteigenden Ast.

Das kann doch nur Bad – richtig – Regina sein, der Fantasieort aus dem neuen Roman David Schalkos. Die Parallelen zu Bad Gastein sind Absicht und erwünscht, die Unterschiede für eine Verwechslung dann aber doch zu groß.

Da ist einmal die Sache mit den Einwohnern. Davon gibt es in Bad Regina nur mehr 46, in Bad Gastein dagegen sind es noch knapp 4.000, obwohl auch dort ihre Zahl sinkt. In dem Roman liegt Bad Regina wirtschaftlich und emotional am Boden ohne Aussicht auf Besserung, Bad Gastein dagegen wähnt sich am Beginn einer neuen Gründerzeit.