Wie eine Freiwillige half, Brüder nach fast 50 Jahren zu vereinen

Der Verein „Vertretungsnetz“: Der Verein setzt sich für Menschen mit intellektueller oder psychischer Beeinträchtigung ein. Im Bereich Erwachsenenvertretung gibt es 500 hauptberufliche und 790 ehrenamtliche Mitarbeiter. (Informationen unter www.vertretungsnetz.at/jobs)

3,7 Millionen Menschen engagieren sich laut Sozialministerium in Österreich in der Freiwilligenarbeit: etwa in Vereinen, Organisationen oder der Nachbarschaftshilfe.