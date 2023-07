Ehrenamtliche helfen Familien: Eine kleine Pause als große Hilfe für die Eltern

Die Welt ist groß und will erkundet werden: Begeistert studieren Ylvi und Raphael die Weltkarte an der Wand ihres Kinderzimmers. Dann ist die bunte Eisenbahn an der Reihe, und gezeichnet wird auch noch. Inmitten von Buntstiften und Papier sitzt Mona, die Mutter der Zwillinge. 20 Monate sind die Energiebündel mittlerweile, die die Familie auf Trab halten. Daher ist Mona froh, dass sie Hilfe hat: von Angelika, einer ehrenamtlichen Helferin.

Möglich wurde das im Rahmen des Projekts Calimero der Caritas Wien: Ehrenamtliche kommen für drei bis sechs Stunden pro Woche zu Familien und helfen bei allem, was im Alltag so anfällt. Die Kinder dürfen maximal zwei Jahre alt sein.

Dankbar für die Hilfe

Eine Hilfe, für die Mona sehr dankbar ist. „Man kann sich im Vorhinein einfach nicht vorstellen, was auf einen zukommt“, erzählt die 39-Jährige. Tagsüber sei sie mit den Kindern alleine, Eltern und Schwiegereltern leben nicht in Wien, ihr Mann arbeitet Vollzeit. Und auch wenn sie von ihrem Job beim Radio an Stress gewöhnt ist: Einkaufen gehen, den Wäschetrockner ausräumen oder einen Kaffee trinken kann mit Zwillingen zur Herausforderung werden. Jeden Montag kommt daher Angelika vorbei. „Die Stunden mit ihr sind für mich wie ein Urlaub“, sagt Mona und lacht.

