Inklusions-Demo: Genug von „leeren Versprechen und Blabla“

Franz erzählt, dass er eine schwierige Kindheit hatte und daher gesundheitliche Probleme hat. Er würde gerne in einem Supermarkt anfangen. „Aber ich war jetzt ein paar Monate krank, muss wieder stabil werden.“ Dafür fehle Arbeitgebern häufig das Verständnis.

Auch Roland, kurz Roli, betont, wie wichtig es ihm ist, dabei zu sein. Er ist aus Laa an der Thaya angereist, zehn Jahre war er schon nicht mehr in Wien. „Wir brauchen Geld, Gerechtigkeit, Liebe.“ Was ihn ärgert? „Dass die Leute dumm schauen, wenn man behindert ist. Oder wenn blöd geredet wird. Ich bin auch sensibel. Das tut man nicht.“

Rund 4.000 Menschen gingen am Mittwoch insgesamt in Wien und den anderen Landeshauptstädten (außer Graz) friedlich auf die Straße. Ein Erfolg? Klaus Widl vom Österreichischen Behindertenrat: „Das ist es erst, wenn wir die politische Schubumkehr schaffen.“

Hintergrund: Gründe für die Demo

Gesetz: Die UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Nationale Aktionsplan Behinderung (am 6. Juli vom Ministerrat beschlossen) sollten eigentlich für Gleichberechtigung sorgen – in der Praxis hapert es aber noch in vielen Bereichen.

Die Probleme: Behindertenvertreter kritisieren u. a. mangelnde Barrierefreiheit, fehlende Inklusion in Schulen, fehlende existenzsichernde Jobs und fehlende Zugänge zu persönlicher Assistenz. Daher wurde am Mittwoch in den Landeshauptstädten demonstriert.